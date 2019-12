Bojnourd (IRNA)- La sixième édition des championnats du monde de Lutte (Libre et gréco-romaine) a débuté mercredi, 18 décembre 2019, à Bojnourd, chef-lieu de la province du Khorasan du Nord, et se poursuivra jusqu'au 20 décembre. Sont présents à cet événement sportif international, des représentants iraniens et plusieurs équipes de clubs venues de la Chine, du Kirghizistan, de la Géorgie, de l’Azerbaïdjan, de l’Arménie et de l’Inde qui s'affrontent bec et ongle.