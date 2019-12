Le marché de Yalda d’Ispahan et de Hamedan à la reconquête des habitants

IRNA-Les Iraniens anticipent de plus en plus leurs achats pour la fête de Yalda. En image le marché de la Nuit de Yalda à la reconquête des habitants d’Ispahan au centre et de Hamedan à l’ouest. Chab-e-Yalda ou Chab-e Tcheleh est une fête célébrée en Iran qui marque à la fois la plus longue nuit de l'année et le début de l'hiver. L’évènement tourne beaucoup autour de la nourriture, particulièrement des fruits secs et frais symbole de santé et bien-être et de la prospérité. Selon les régions, la consommation de certains aliments peut être gage de divers bienfaits ayant trait à la santé. Un moment de retrouvaille. Les amis et la famille se réunissent pour manger, chanter et lire la poésie classique de Hafez jusqu'à bien minuit tard.