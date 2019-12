La Maison Motamen al-Atteba à Téhéran

Téhéran (IRNA)- La maison de Motamen al-Attaba dans le vieux quartier d'Oudlajan au centre-ville de Téhéran est un magnifique mémorial de l'ère Qajar. Cette maison appartenait au « Mirza Zein al-Abedin Khan Donboli Zarrabi » surnommé Motamen al-Atteba, le médecin traitant Nasser al-Din Chah. Il est le premier diplômé de l’école Dar al-Fonoun et un étudiant du Dr Thoulouzan, un médecin fraçais, et l'un des médecins renommés de l'Iran à l'époque Qajar. Motmen a été l'un des plus grands chirurgiens de son temps, et son expertise dans l'élimination des calculs vésicaux a été évoquée dans de nombreux livres et articles. Cette maison a été achetée par un certain M. Mousavi à l'époque, l’un des descendants de Motmen al-Atteba en l'an 2004, et est devenue un lieu de production de films et de séries télévisées. Jusqu'à présent, le lieu a accueilli plusieurs films et séries, dont « La Maison Paternelle » et « Chahrzad », et a ouvert ses portes au public à Norouz 2019. Ce manoir historique est situé au bout de l'allée Motamen, sur la rue Pamnar au sud de Téhéran .