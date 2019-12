Iran/Golestan : la nuit de Yalda dans les villages Kouh Miyan et Mohammad Abad

Gonbad-e Kavous (IRNA) – La nuit de Yalda est l'une des plus anciennes célébrations iraniennes. Le rituel célèbre la nuit la plus longue de l'année, suivie par la prolongation des jours dans l'hémisphère Nord, qui coïncide avec la révolution hivernale. Un autre nom pour cette nuit est « Tchelleh ». Yalda fait référence au temps entre le coucher du soleil du dernier jour de l'automne (21 décembre) et le lever du soleil du premier jour de l'hiver (22 décembre). Lors de la nuit de Yalda, les familles iraniennes ont tendance à manger la pastèque, ainsi que toutes sortes de fruits secs mais aussi frais de la saison comme de la grenade. S’y ajoute les épisodes intéressantes et de lire Chahnameh (Oeuvre épique du grand poète classique iranien, Ferdowsi), raconter des histoires à d'autres membres de la famille sans oublier le Fâl-e Hafez (une consultation spirituelle) qui est monnaie courante dans ce rendez-vous en famille ou entre amis avec le recueil de l'éminent poète d'amour classique iranien, Hafez.