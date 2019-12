Téhéran (IRNA)-A la veille du nouvel an chrétien, une cérémonie a été organisée samedi soir 23 décembre 2019, en hommage aux familles des martyrs arméniens de la guerre imposée et aux dévouements de leurs enfants qui ont pris tous les risques pour la protéger la patrie, parfois jusqu'au sacrifice ultime, en présence d’un nombre de responsables militaires et d’Etat, au salon d’Eyvan-e Chams de Téhéran.