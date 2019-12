Le coucher de soleil sur l’île de Kish : un instant magique et romantique !

Admirer la lueur rouge du crépuscule sur l’Ile méridionale de Kish, un instant juste magique et romantique. Cette balade dans les airs au coucher du soleil est un rendez-vous de toute beauté où le soleil retire lentement ses rayons dorés au large des côtes de l’Île de corail. Le soleil porte ses vêtements argentés tous les soirs sur ces côtés et avec l'accueil de milliers d'étoiles, il se rend à une soirée nocturne. Voici donc une petite compilation de photos concernant quelques-uns des couchers de soleil auxquels on peut assister durant des séjours réalisés dans l’île de Kish au sud de l’Iran.