Carreaux à sept couleurs de Chiraz

Chiraz (IRNA)-L'un des objets d'artisanat les plus importants de Chiraz, au sud de l’Iran, est une tuile à sept couleurs qui se compose de petits carreaux émaillés blancs de 15 x 15 et 20 x 20 cm et peints de différentes couleurs. Le four est alors prêt à être installé. Après avoir conçu et peint avec de la glaçure, ils vont au four et ils sont prêts à être installés. La conception et l'utilisation de ce type de carreaux n'ont pas d'histoire définie, mais les preuves suggèrent qu’on a utilisé des carreaux à sept couleurs dans la construction du grand et magnifique monument de Persépolis et dans les travaux réalisés à l'époque achéménide. En raison de leur haute qualité, ces carreaux sont considérés comme l'une des exportations les plus importantes de Chiraz vers d'autres provinces ainsi que vers les pays du golfe Persique. Ce bel art a été utilisés dans des endroits tels que la mosquée Vakil, la mosquée Nasir al-Molouk et la maison Zintol-Molouk.

https://twitter.com/Irnafrench 9468**