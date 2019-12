Église et monastère Saint-Stepanos en Iran

Téhéran (IRNA)- Le monastère de St. Stepanos est la deuxième église arménienne la plus importante en Iran après le monastère de St. Thaddeus. Il est situé à environ 15 km au nord-ouest de Jolfa, dans la province d'Azerbaïdjan oriental, dans le nord-ouest de l'Iran. L'église est entourée d'arbres de verdure et de vallées au cœur des montagnes entre la frontière de Jolfa et la République d'Azerbaïdjan et située dans un profond canyon le long du fleuve Aras. Stephen St. Stepanos a été l'un des premiers martyrs de la religion chrétienne, ainsi que les missionnaires du christianisme et les apôtres du Christ. Saint Stepanos a été lapidé à mort le 26 décembre 36 à Qods par des Juifs. (Photo: Seyyed Kazem Mousavi)