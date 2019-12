Téhéran (IRNA)-Ces jours-ci, nos compatriotes chrétiens célèbrent le Noël et l’arrivée du Nouvel An 2020. Entre-temps, un groupe d’eux apparaît à l’éternel jardin cimetière où repose leurs enfants manière d’honorer leurs chers tombés pour l’Iran. Les images suivantes appartiennent aux tombes des martyrs arméniens, assyriens, zoroastriens et juifs.