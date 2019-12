Téhéran (IRNA)- La cérémonie du «Mikat de la Lune et de la Croix», qui témoigne de l'amitié entre les musulmans et les chrétiens, s'est tenue dimanche dans la cathédrale Saint-Sarkis de Téhéran. La cérémonie a lieu à l'occasion du Nouvel An chrétien en vue de la convergence entre les adeptes des religions divines, y compris les musulmans et les chrétiens. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Mousavi, a également assisté à la cérémonie.