Esfahan Steel Company, mieux connue sous le nom d '«ESCO», est le 1er et le plus grand producteur d'acier et de rails de construction en Iran avec 2,8 millions de tonnes de capacité par an, produisant diverses sections d'acier de construction et industrielles. Mobarakeh Steel Company, aujourd'hui l'une des plus grandes unités industrielles en Iran, a été construite dans une zone de 35 kilomètres carrés près de la ville de Mobarakeh et à 75 km au sud-ouest d'Ispahan.