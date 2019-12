Iran: à Birjand, le ministre du Tourisme en visite au Musée-jardin d'Akbarieh

Téhéran (IRNA)- Ce complexe comprend plusieurs manoirs, le plus ancien bâtiment est le manoir «Heshmat ol-Molk» qui est situé à l'extrémité est et a deux étages. Il remonte à la fin du Zandiyeh et au début du Qâdjâr. Le jardin est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2011, également inscrit à la liste des monuments nationaux iraniens en 1999. Le jardin servait de résidence et de lieu pour accueillir l'hôte et faire les travaux officiels des gouverneurs. Le plan principal du jardin a une racine dans l'art iranien de l'architecture et est fantastique à visiter. De magnifiques fenêtres à guillotine, de superbes ouvrages en plâtre et de grands chênes des deux côtés de l'entrée étonneront tout visiteur. Il y a beaucoup de grands pins des deux côtés de la rue principale.