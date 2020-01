L’année 2020

Téhéran (IRNA) – Aujourd'hui, mercredi 1er janvier, le monde chrétien change d'année. Le réveillon de la Saint-Sylvestre ou le réveillon du jour de l'An est une coutume qui consiste à fêter l'arrivée du Nouvel An, en veillant jusqu'à minuit le soir du 31 décembre, dernier jour de l'année du calendrier grégorien.

Les Arméniens de l’Iran ont également leurs propres programmes. Le réveillon du 31 décembre est une soirée très attendue pour eux-aussi où ils fêtent l'année 2019 qui s'achève tout en joie et légèreté. Côté menu, on met les petits plats dans les grands comme pour la fête de Noël, avec des produits rares et raffinés. Cette nouvelle année sera ainsi placée sous le signe de l'opulence. Côté festivités, il faut penser à tout : la liste des invités, les jeux, le repas, la décoration et tout ce qui va faire de cette soirée la soirée de l'année !

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench



9468**