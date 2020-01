Des forces terrestres de l'armée iranienne en manœuvres conjointes

Chiraz (IRNA)- Des unités d’intervention rapide, des brigades mobiles de combat, des hélicoptères de l’unité aéroportée de la Force terrestre de l’armée iranienne, des brigades 37 blindés et 55 aéroportés et du Centre des Sciences blindées de la ville de Chiraz, au sud, ont organisé des exercices militaires conjoints, ce jeudi 2 janvier 2020 en présence du Commandant en Chef de l’Armée de la République islamique d’Iran (RII), le général de division Seyyed Abdol Rahim Moussavi et et le général de brigade, Amir Kioumars Heidari, commandant des forces terrestres de l'armée, dans la région de Daranegoun.