Téhéran (IRNA)-Le Leader de la RII est venu rendre visite à la famille du général martyr, Qassem Soleimani, assassiné dans une attaque terroriste ciblée menée par les Etats-Unis en Irak, et partager un moment de solidarité auprès des proches du brave et franc général de l’Iran et de l’Islam, source de fierté. Le Guide suprême de la Révolution islamique, l'Ayatollah Ali Khamenei, a présenté ses condoléances, vendredi soir, à la famille du martyr Soleimani.