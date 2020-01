Téhéran (IRNA)- «Forum de dialogue de Téhéran» s'est ouvert mardi matin 7 janvier dans la capitale iranienne avec la participation d'un certain nombre de responsables, ambassadeurs et experts étrangers dont le ministre des Affaires étrangères d'Oman Yusuf bin Alawi et l'ancien président de l'Afghanistan Hamid Karzaï, ainsi que de nombreux experts, directeurs de divers think tanks étrangers. Le Forum vise à passer en revue les derniers développements dans la région du golfe Persique et à évaluer les plans de coopération régionale, y compris l'initiative de paix proposée par l'Iran, baptisée «Hormuz Peace Endeavour» (HOPE).