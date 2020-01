Cérémonies commémoratives du Martyre Général Soleimani et ses compagnons

Une cérémonie d’hommage au glorieux et haut commandant, le général Hadj Qassem Soleimani ainsi qu’au grand combattant Abou Mahdi Al-Mouhandis et aux martyrs du crime récent du régime terroriste américain a été organisée par le Guide suprême de la Révolution islamique ce jeudi 9 janvier 2020 dans l’enceinte de la Husseinyah de l'Imam Khomeiny (ra). Les chefs des trois pouvoirs, des responsables militaires et gouvernementaux, ainsi que certains ministres et responsables irakiens, représentants des groupes de Résistance et ambassadeurs des pays étrangers en poste à Téhéran, ont participé à ces cérémonies, où l’on a récité des versets coraniques et des chants élégiaques en commémoration des Héros martyrs.