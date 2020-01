Hammam historique de Ganjali Khan à Kerman

Téhéran (IRNA)- Le complexe de Ganjali Khân à Kermân : Lieu incontournable à Kermân, le complexe historique de Ganjali Khân constitue un remarquable exemple de l’architecture persane désertique de l’ère safavide. Cet ensemble a été construit sur ordre du gouverneur de l’époque Ganjali Khân par l’architecte Mohammad Yazdi. L’ensemble comprend une mosquée, un caravansérail, un hammâm, un atelier de fabrication de monnaie, une place et un réservoir d’eau. La partie la plus célèbre de cet ensemble est le hammâm, s’étendant sur 1000 mètres carrés et œuvre de l’architecte safavide Mohammad Yazdi, qui allie la fonctionnalité à la beauté architecturale. Décoré sobrement notamment par des artistes tels qu’Alirezâ Abbâssi, l’ensemble est à visiter entre autres pour ses mosaïques, ses peintures, les fresques et autres décorations qui l’ornent. (Photo: Amin Rahmani)