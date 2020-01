Eglise S•hrqh (Sohrol) à Tabriz

Tabriz (IRNA)-L’église Sohrogheh ou Sohrol est située sur une colline surplombant le village de Sohrol et est située à 40 kilomètres au nord-ouest de Tabriz. C'est l'une des églises catholiques arméniennes qui porte le nom de l'un des apôtres de Jésus, à savoir Yohanan. L'église remonte aux Ve et VIe siècles, mais le bâtiment d'origine a été reconstruit plusieurs fois. Le bâtiment actuel, construit par des architectes russes et français et des maîtres azerbaïdjanais, remonte à l’an 1840. Le dôme a un design en brique, qui est l'une des œuvres les plus importantes de l'ère Qajar. Cette œuvre a été enregistrée comme l'un des monuments nationaux de l'Iran en avril 1968.