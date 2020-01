Le vice-président Jahangiri accueille officiellement le Premier ministre syrien à Téhéran

Téhéran (IRNA)- Le premier vice-président Es’hagh Jahangiri a officiellement accueilli lundi matin, 13 janvier, le Premier ministre syrien Imad Khamis au complexe culturel et historique de Sa'dabad. À la tête d'une délégation de haut rang, Khamis est arrivé dimanche soir à Téhéran, la capitale iranienne. La visite de la délégation syrienne vise à discuter des relations bilatérales et des derniers développements régionaux et internationaux, ainsi qu'à présenter des condoléances aux hauts responsables iraniens pour le martyre du lieutenant-général Qasem Soleimani. La délégation comprend le vice-Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et des Expatriés Walid al-Moallem et le ministre de la Défense Ali Ayyoyb. (Photo: Marzieh Soelimani)