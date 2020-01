IRNA –Des rassemblements en soutien à la puissance et à l’autorité de l’Ordre de la République islamique d’Iran et contre le régime criminel des Etats-Unis et en guise de solidarité avec les familles des martyrs du tragique incident du crash d’avion de ligne ukrainien a eu lieu dans tout l’Iran, ce vendredi 17 janvier 2020 après la prière du vendredi dirigé par l’Ayatollah Khameneï, Leader de la RII.