Sport antique iranien (Zourkhaneï) : Festival international des martyrs de la Résistance

Birjand (IRNA) - Le Festival international du sport antique (Zourkhaneï) des Martyrs de la Résistance s'est tenu à Birjand au nord-est de l’Iran avec la participation d'athlètes d'Afghanistan, d'Irak, d'Indonésie et d'Ouganda. Les équipes ont également terminé leur entraînement pour les compétitions internationales qui se sont déroulés à Bojnourd dans le centre du Khorasan du Nord, le vendredi soir après sept jours d’exercices dans cette ville. Photo: Mojtaba Gorgui

Varzech-e Bastani ou Pahlavani est un sport national iranien qui consiste en une série de techniques de culturisme et de gymnastique ainsi que de lutte accompagnées par le rythme du Tombak. De plus, ce sport accorde une grande importance à l'esprit chevaleresque, à la courtoisie et à la bravoure. Les pratiquants de ce sport sont appelés des Pahlavan (littéralement « athlètes »). Le Varzesh-e Pahlavani a été conçu à l'origine comme une sorte d'art martial en Perse antique et a joué un grand rôle dans la résistance des Iraniens contre les envahisseurs au cours de l'histoire.

