Iran: le satellite Zafar dévoilé

Téhéran (IRNA)- Zafar, un satellite sophistiqué construit à l'Université iranienne des Sciences et de la technologie, a été dévoilé et livré à l'Agence spatiale iranienne, dimanche 19 janvier. Zafar, conçu par l'Université iranienne des sciences et de la technologie, est un satellite de télédétection de 90 kilogrammes équipé de caméras couleur et peut être utilisé pour étudier les réserves de pétrole, les mines, les jungles et les catastrophes naturelles. Si le lancement réussit, il gravitera autour de la terre à une altitude de 530 kilomètres.