Musée des voitures classiques à Tabriz

Tabriz (IRNA)-TABRIZ - Le Musée des automobiles classiques de Tabriz appartient à la première collection de voitures anciennes à Tabriz lancées à l’initiative et les efforts de 4 ans de Khalil Ghaffari. Les voitures exposées dans cette précieuse collection de fabrication allemande, américaine, japonaise, ainsi que des modèles Ford, Benz, Chevrolet et Buick, des Studios Baker, Chrysler, Volkswagen, Dodge et d'autres marques prestigieuses. Le musée des voitures classiques de Tabriz est situé à 5 km de la porte de Téhéran.