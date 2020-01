Maison historique de Mollabashi à Ispahan

Téhéran (IRNA)- La maison historique Motamedi ou Mollabashi est l'une des attractions touristiques les plus célèbres d'Ispahan qui remonte aux époques Zandieh et Qâdjâr et a été achetée sous le règne de Zell-e Sultan à Ispahan par Mollabashi, l'astronome de Naser al-Din Shah. Cette maison, qui était une institution religieuse et culturelle à l'époque Qajar, a une cour extérieure, une salle de travail, une entrée extérieure séparée et une maison d'hôtes pour les visiteurs. L'art du travail du métal sur bois est utilisé pour le décorer. (Photo: Rasoul Shojaï)