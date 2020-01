Takht-e Foulad à Ispahan

Takht-e Foulad est le complexe de pierres tombales unique au monde et est connu sous le nom de Wadi assalam. Une terre sacrée qui a été le tombeau de centaines d'érudits, de mystiques, de juristes et de scientifiques pendant des siècles et la maison de repos de milliers de soldats martyrs tombés dans la guerre imposée. En raison du grand nombre de célébrités qui y sont enterrées et la présence de monuments précieux ce cimetière est l'un des sites historiques et culturels les plus importants du pays.