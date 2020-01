Le site historique de Bastam en une journée neigeuse

Semnan (IRNA)-Le complexe historique Bayazid Bastami, comprenant le khanqah Bayazid (Khaneqah était autrefois un lieu destiné à abriter les spécialistes et savants religieux musulmans, une sorte d'équivalent des couvent. Ces établissements ont été ensuite réservés aux Soufis), la mosquée de la période Qajar et son minaret historique, est situé à 200 kilomètres à l'est de la province de Semnan. Le sanctuaire d'Imamzadeh Mohammad, fils de l'Imam Sadeq (P) sixième Imam des Musulmans chiites, fait également partie de la collection. (Photo: Abed Mir Massoumi). C'est le lieu de naissance du grand soufi persan Bayazîd Bastâmî.