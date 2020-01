Téhéran (IRNA)- L'équipe d'Iran termine première aux 40èmes championnats internationaux de lutte de la Coupe de super lutteur Takhti, organisé au salon Chahid Dastgheib de la ville de Chiraz avec la participation de 116 lutteurs iraniens et étrangers. L'équipe d'Arménie et celle de Tadjikistan ont respectivement remporté la 2e et 3e place. (Photo: Reza Qaderi)