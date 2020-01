École et mosquée Sheikh al-Islam à Qazvin

Téhéran (IRNA)- L'école et la mosquée Sheikh al-Islam ont été construites par Mirza Masoud Sheikh al-Islame Qazvini en 1321 AH et ont été ajoutées à l'ancienne école (pour le centième siècle). Le bâtiment de l'école et de la mosquée Sheikh al-Islam a été inscrit sur l'index national du patrimoine national. La mosquée est relativement grande et possède un Shabestan (partie de la mosquée conçue pour les parieurs endormis ou nocturnes) avec des piliers en pierre et des arcs et des voûtes. La mosquée Sheikh al-Islam comprend un Shabestan qui est fait de piliers en pierre et a un autel carrelé. La cour principale de l'école est de style octogone et est entourée de plus de 30 cellules au premier étage qui l'entoure. Du côté est, devant le porche, il y a un autre porche avec deux colonnes devant et il y a une voûte derrière.