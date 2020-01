Téhéran (IRNA)- L’usine de tracteurs de Tabriz galement connu sous le nom d'ITMCO, est un fabricant de tracteurs, d'automobiles, de pièces automobiles et de machines lourdes dont le site principal se trouve à Tabriz, à l'ouest de l'Iran. Aujourd'hui, l'usine produit 24 à 25 000 tracteurs de 9 modèles différents par an. Les produits sont exportés vers plus de 40 pays.