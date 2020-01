Le hammam de Mirza Rasoul à Mahabad, à l’ouest de l’Iran

Téhéran (IRNA)- La propreté avait une grande importance dans la vie du peuple iranien avant et après l'avènement de l'islam, et après cela, son importance est devenue plus importante. Cela suggère l'importance de la salle de bain dans le tissu urbain. Le hammam était un bâtiment public avec une porte vers l'extérieur pour garder l'air chaud. La date exacte de la construction de Hamma Mirza Rasoul n'est pas connue, mais selon la forme architecturale et le style, elle peut être attribuée à la période safavide. Une caractéristique importante de ce bâtiment est un emplacement en profondeur et d'autres caractéristiques de la taille du bâtiment et de la hauteur de la différence de dôme. La construction de ce bâtiment dans cette partie de la ville de Mahabad, en raison de sa proximité avec la Grande Mosquée de Mahabad, représente un rôle important d'ablution et de clarté dans la vie sociale des gens. De nos jours, le hammam de Mirza Rasoul est transformé en musée d'anthropologie (Photo: Jamil Azad Manesh)