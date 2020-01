IRNA (Chahroud)- Le musée de Chahroud a été construit en 1928 dans le but de devenir la municipalité. Il a été inscrit sur la liste des monuments nationaux. Ce musée comprend deux sections d'archéologie et d'anthropologie avec plus de 800 objets historiques. Et son plus ancien objet est un outil en pierre et en os datant de 8 000 ans découvert sur la colline Tchakhmaq (Silex) de Bastam dans la province de Semnan au centre de l’Iran. (Photo : Abdollah Heydari).