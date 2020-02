Le festival international du Théâtre de Fajr revient pour sa 38ème édition

Téhéran (IRNA)- A l’occasion du festival international du Théâtre de Fajr, Téhéran est chaque année l’hôte de dizaines de troupes théâtrales venues des quatre coins de l’Iran et du monde. Ce festival, qui comprend des événements divers tels que la compétition internationale et le théâtre de rue, reçoit depuis de nombreuses années l’accueil chaleureux du public. Cet événement n’est pas uniquement un festival mais également l’occasion d’un dialogue culturel entre l’Iran et les autres pays du monde. Lors de ce grand rassemblement, les troupes théâtrales professionnelles ou amateurs trouvent l’occasion d’échanger leurs points de vue et de s’évaluer dans une saine compétition. Ce festival se déroule chaque année au mois de Bahman (janvier-février) à Téhéran, en simultané avec le Festival international de Musique et le Festival international du Film de Fajr. (Photo: Abdollah Heidari)