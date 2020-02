Tabriz entre le passé et le présent

Tabriz (IRNA)-En image la rencontre du passé et du présent pour une architecture respectueuse et riche en beauté de Mahdi Kalantari, jeune architecte iranien d’origine de la ville turcophone de Tabriz, à l’ouest de l’Iran, également créateur d’emploi. Sa conception de l’architecture est une subtile alliance entre le patrimoine bâti et les besoins architecturaux contemporains dans la cadre d’un hôtel boutique digne cinq étoiles. Le miroir du passé face au présent reflète un résultat respectueux authentique et local en faveur du développement durable et du goût contemporain.