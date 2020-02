Les illustrations d'Eugène Flandin lors de son voyage en Perse

Téhéran (IRNA)- Eugène Flandin (1809-1889) l'orientaliste et le peintre français est mondialement connu pour ses célèbres dessins archéologiques et ses peintures concernant les monuments historiques de la Perse du XIXème siècle. Il a voyagé en Iran de l'ère Qadjar entre 1839 et 1841. Ces dessins documentaires mettent en scène les paysages urbains et naturels de la Perse et se focalisent sur la vie sociale des Iraniens de l'époque. Il est également l'auteur du livre volumineux Voyage en Perse.