Les tortues à bec de faucon sauvées par les habitants du village ShibDeraz de l'île Qeshm

L'île Qeshm (IRNA) - Les côtes sableuses et les récifs coralliens du village ShibDeraz au sud de l'île Qeshm en Golfe Persique constituent le foyer naturel des tortues imbriquées connues par le titre tortues à bec de faucon. Cette espèce en danger d'extinction risquait de disparaître avant d'été secourue par les habitants du village ShibDeraz au sud d'Iran. Dans le cadre d'une campagne de sauvetage, l'Organisation iranienne de la Protection de l'environnement et certains activistes écologistes ont coopéré avec les habitants locaux de l'île Qeshm en vue de sauver cette espèce typiquement iranienne de la faune du Golfe Persique. Aujourd'hui, grâce à cette intervention écologique du gouvernement et du peuple iraniens, les tortues à bec de faucon ne sont plus menacées. Chaque année, des milliers de touristes iraniens et étrangers se rendent au village ShibDeraz afin de visiter la scène extraordinaire de l'éclosion des œufs de petites tortues qui, par leur naissance magique, nous rappellent le grand attachement des Iraniens à la faune et à la flore de leur patrie.