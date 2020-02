Ouverture du 9e Salon international de l'automobile de Kerman

Kerman (IRNA) – Simultanément à la décade de l’Aube marquant les célébrations annuelle du retour triomphale du défunt Imam Khomeini à la patrie et la victoire de la Révolution islamique (1er -12 février 1979), la 9e exposition internationale de l'automobile et des pièces et articles connexes, s’est ouvert à Kerman, au sud de l’Iran, en hommage à l’âme et à la mémoire du haut général de division martyr, Qasim Soleimani le s'est ouverte à Kerman (ville natale du haut commandant) le 4 février pendant quatre jours aux locaux de la Foire Internationale de Kerman. Photographe: Hamed Salari