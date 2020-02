Tabriz (IRNA)- À l'occasion de la « Décade de Fajr » et de l'anniversaire de la victoire de la Révolution islamique d’Iran, les tombes des martyrs arméniens de Tabriz ont été fleuries le jeudi 6 février par une foule de responsables provinciaux et l’archevêque arménien d'Azerbaïdjan, manière forte de témoigner aux défunts martyrs l'expression du deuil et du souvenir.