Téhéran (IRNA)- Simultanément avec la décade de Fajr (Aube), marquant les festivités de la victoire de la Révolution islamique en Iran, les championnats asiatiques d'escalade de glace ont réuni 50 athlètes iraniens et d’autres pays à savoir de l'Arménie, du Kazakhstan, de l'Azerbaïdjan et de l'Afghanistan les 8 et 9 février 2020 dans la région de Maygoun au nord-est de la capitale Téhéran. Photographe: Bahar Taqi Zadeh