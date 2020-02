Les chanteurs, les récitateurs et les groupes de louange au service de la descendance prophétique reçus par le Leader

Téhéran (IRNA) - Des milliers de chanteurs, de récitateurs et des groupes religieux musulmans au service des louanges de la Famille et des descendants du noble prophète de l’Islam, le très vénéré Mohammad (Que le salut de Dieu soit sur lui et sur sa descendance) ont été reçus ce samedi 15 février par le Leader de la Révolution islamique, l'Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, à l’occasion de l’anniversaire de la bienheureuse naissance de la vénérée Fatima Zahra (bénie soit-elle), fille du grand Prophète.