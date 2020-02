Festival de musique Fajr 2020 : troisième nuit

En image la troisième soirée de la 35ème édition du Festival de musique Fajr au salons Vahdat et Roudaki de Téhéran avec plusieurs représentations animées par les orchestres Pars et la Culture et l’Art ainsi que par les groupes musicaux de Mahima, Khonyagaran, Maysar, Havar. Cette nuit était également marquée par les représentations musicales de Reza Bahram le vendredi 14 février au salon Milad de la Foire internationale de Téhéran et du groupe Bang-e No, au Centre culturel de Niyavaran. Photographes: Marzieh Mousavi, Nazanin Kazemi Nava, Abdollah Heidari, Amin Jalali et Asghar Khamseh.