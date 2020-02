Musée de Markov à Téhéran

Téhéran (IRNA)- À l'époque de Qâdjâr, un bâtiment a été construit à Téhéran, appelé Qasr-e Qâdjâr (palais de Qajar). C'est l'un des plus anciens palais de la période Qâdjâr et il y a une étrange histoire derrière. Après trois décennies de révolution islamique, la prison de Qasr a terminé ses travaux en tant que prison et en 1391, le jardin-musée Qasr y a été créé. Il comprend différentes parties. Le musée Markov est un autre secteur du musée Qasr avec différentes parties comme le centre des documents historiques, des photos et des objets, le café-galerie, la salle de conférence et la galerie.