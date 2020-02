Le Musée iranien de la poste et du télégraphe

Téhéran (IRNA)- Le musée de la poste et du télégraphe a été inauguré en 1990 dans l'ancien immeuble de la direction de la Poste de Téhéran. Les différentes parties de ce musée mettent en scène la longue histoire de la poste et de la télécommunication en Iran. Les premiers services postaux en Iran, sous forme de messagers à cheval, ont été établis à l'époque achéménide par le Roi Darius le grand. Ce musée comprend les diverses collections de timbres, d'enveloppes, de télégraphes, de manipulateurs Morse, d'anciens téléphones ainsi que d'appareils modernes comme les fibres optiques et les satellites iraniens.

Une des particularités de ce musée qui peut intéresser aux touristes français, c'est l'usage de la langue française dans le système de la poste iranienne à l'époque Qadjar. Les termes français comme "Boîte aux lettres" que l'on peut trouver dans ce musée, approuvent la longue histoire de la francophonie en Iran.