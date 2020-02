Boushehr (IRNA)- Le dôme de sel Jashak dans la province Boushehr constitue une des attractions géotouristiques au sud d'Iran.

Avec une altitude de 1350 mètres et une superficie de 1366 hectares, la montagne de sel Jashak dans la zone sud du Massif Zagros, est l'une des plus grandes et plus actives montagnes de sel dans le monde.

Cette structure géologique de la province Boushehr est surtout exceptionnelle pour ses cascades, ses grottes et ses cristaux de sel.