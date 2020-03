Le dernier adieu et hommage aux larmes à Siamand Rahman

Mahabad (IRNA)-L’haltérophile exemplaire, Siamand Rahaman, a accompli lundi 2 mars 2020 son dernier voyage, celui vers sa tombe, dans une procession mêlant émotion, gloire et ferveur. Il repose désormais en paix à Ochnaviyeh, sa ville natale, au nord-ouest de l’Iran. L’athlète super champion ayant un handicape physique incarnait l'espoir pour toute sa ville et ses fans en Iran et à l’étranger, les jeunes l'ont toujours pris en exemple et ce n'est pas fini! (Photos Jamail Azad Manech)