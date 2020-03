Saveh (IRNA)-La mosquée du Vendredi de Saveh est l'une des premières mosquées construites en Iran. Elle est située dans la ville de Saveh au centre de l’Iran. Son bâtiment a été décoré et rénové par des artistes iraniens à diverses époques. Cette mosquée est entièrement faite d'argile et de la terre et reste unique dans son genre.

La caractéristique de ce monument religieux est qu'il contient des icônes de trois périodes historiques (pré-islamique, premiers siècles de l'islam et époque safavide). D’après les études sur les vestiges historiques et les témoins matériels du passé, il existait autrefois (dans l’ancienne perse) un temple de feu sur ce site, mais il a été transformé en mosquée en période islamique.