L’extrême est d’Ispahan au centre de l’Iran connaît une vague de douceur inédite où le printemps bien avant l’heure se fleurit aux couleurs éclatantes et délicates. En cette fin d'hiver, la douceur s'est en effet installée sur les natures intactes des villes Kour et Biabanak qui se parent de leurs plus beaux habits de fête.