Nowrouz 2020 :le retour du Festival des Œufs colorés

Téhéran (IRNA)-À l'occasion du Nouvel An iranien et Nowrouz 2020 qui s’approchent à de grands pas et dans moins d’une semaine, le Festival des Œufs fête son retour sur l’avenue de Valiasr de Téhéran. À l'occasion, les Œufs géants colorés seront mis à l'honneur en présence d’un groupe d’artistes et illustratifs et en coopération avec l’Organisation d’Embellissement de Téhéran.

Avec la nature qui se réveille, c’est le temps des œufs. Dans les maisons iraniennes, dont notamment chez les grand-mères, les enfants pratiquait autrefois la teinture naturelle des œufs cuits avec des pelures d’oignons.



En Iran, cette tradition du Nouvel An, est une occasion supplémentaire pour ajouter de riches décorations et s’offrir les œufs avec bonheur lors des fêtes de Nowrouz.



Une occasion pour exercer les talents et obtenir de beaux œufs qui agrémenteront les tables et les nappes de 7 S (Haft Sine) mais aussi les places des villes iraniennes.