Coronavirus Covid-19: test de dépistage en laboratoire à Ahvaz

Ahvaz (IRNA) – Face à l’épidémie du Covid-19 qui sévit en Iran et au nombre croissant de personnes infectées, un laboratoire de dépistage dans la ville d’Ahvaz au sud a été autorisé avec un niveau de sécurité ultra élevé, à réaliser 24 heures sur 24 les prélèvements et les testes de dépistage, depuis le 22 février 2020. Par mesure de précaution ce laboratoire centralise les échantillons des sites hospitaliers de la province pour les analyser et cela en coordination avec la vice-présidence pour la Santé de l’Université des Sciences médicales d’Ahvaz. Il s’agit de détecter un brin d'ARN appartenant au coronavirus SARS-CoV-2 à l’origine du Covid-19 et cela jusqu’au moins 100 échantillons par jour. Jusqu’à présent, 1.200 tests de dépistage ont été réalisés dans ce laboratoire.