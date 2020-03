« Ma part » pour endiguer le Coronavirus

Pour lutter contre l’épidémie mortelle du nouveau coronavirus, des restrictions de déplacement sont en vigueur depuis un certain temps en Iran. Des mesures d’auto-confinement et d’auto-isolation ont été annoncées par les autorités sanitaires et gouvernementales, notamment pour les deux semaines à venir où tombe l’importante fête nationale de Nowrouz marquant les célébrations du Nouvel An persan. Un grand nombre d’Iraniens se sont astreints volontairement à un auto-confinement, seul moyen d'endiguer le virus.